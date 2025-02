© Foto: Daniel Vogl/dpa

Die Anteile des Sportartikelherstellers Puma erwischen einen munteren Wochenauftakt. Die Aktie profitiert von Rückkäufen und der Bildung eines Doppelbodens.Die Puma-Aktie erwischt nach dem Wahlsonntag einen starken Auftakt in die neue Handelswoche. Rund 3,5 Prozent können die nach dem letzten Quartalsbericht arg gebeutelten Anteile zulegen. Das hat mindestens drei Gründe - und könnte in eine größere Erholungsbewegung münden, von der Anlegerinnen und Anleger überproportional profitieren können. Zum einen zeigen sich Investoren erleichtert über den Wahlausgang. Nachdem sowohl die FDP als auch das BSW den Einzug in den Bundestag verpasst haben, genügt für eine Regierungsbildung ein …