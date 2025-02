Gold startet robust in die neue Handelswoche. Das Edelmetall ist damit drauf und dran, die leichten Verluste vom Freitag (21. Februar) wieder wettzumachen. Gelingt es Gold in dieser Handelswoche bereits, den psychologisch relevanten Preisbereich von 3.000 US-Dollar unter Druck zu setzen? Um das aktuell zu verzeichnende Momentum in der Goldpreisrally nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer unverändert eng begrenzt bleiben.Newmont Corp. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...