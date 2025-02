Der italienische Hersteller Fimer stellt den neuen dreiphasigen Wechselrichter PVS-75/125 auf der Messe "KEY - The Energy Transition Expo" in Rimini vor. Den neuen PV-Wechselrichter PVS-75/125 von Fimer gibt es in den drei Leistungsgrößen 75 kW, 100 kW und 125 kW. Er ist mit bis zu 12 MPPT ausgestattet, die man je nach Projektbedarf parallel schalten kann. Somit ist der Wechselrichter PVS-75/125 für Photovoltaik-Anlagen in Gewerbe und Industrie gedacht. Diese neue Lösung soll besonders kompakt und ...

