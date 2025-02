Mitteilung der The Platform Group AG:

The Platform Group AG: Erwerb der Herbertz GmbH, SolingenThe Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Gesellschaft Herbertz GmbH mit Sitz in Solingen erworben. Per Februar 2025 wurde ein Vertrag über 100% der Gesellschaftsanteile unterzeichnet. Verkäufer war die Swiss Commerce Group mit Sitz in Langenthal (Schweiz). ...

