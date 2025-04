Original-Research: The Platform Group - von Montega AG

30.04.2025 / 17:32 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu The Platform Group



Unternehmen: The Platform Group

ISIN: DE000A2QEFA1



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.04.2025

Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt, CIIA



Plattformstrategie greift - TPG hebt Prognose deutlich an

TPG hat am 28.04. den Geschäftsbericht für 2024 vorgelegt und bei dieser Gelegenheit die Prognose für 2025 und 2026 kräftig erhöht.

[Tabelle]



Starkes Jahr 2024 - operativ und strategisch über den Erwartungen TPG hat 2024 erneut die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Der Umsatz stieg um 21% yoy auf 524,6 Mio. EUR, während das bereinigte EBITDA um über 50% yoy auf 33,3 Mio. EUR zulegte. Beide Kennzahlen lagen über der im Herbst angehobenen Guidance. Auch das Konzernergebnis entwickelte sich mit einem Anstieg auf 32,7 Mio. EUR (+24% yoy) deutlich positiv. Zudem konnte die Bilanzstruktur mit dem Anstieg der Eigenkapitalquote auf 41,8% weiter gefestigt werden.



Skalierbares Plattformmodell als struktureller Wachstumstreiber TPGs Plattformstrategie verbindet technologische Infrastruktur mit vertikalem Branchenfokus. Mittlerweile operiert das Unternehmen in 25 Branchen und zählt über 13.500 Partner (+145% yoy). Organisches Wachstum machte Unternehmensangaben zufolge 2024 rund 40% des Umsatzanstiegs aus, während Zukäufe wie die 0815-Gruppe oder Chronext das Wachstum beschleunigten. Die eigene Softwarelösung kommt bei über 80% der Gruppenumsätze zum Einsatz, was Effizienzgewinne, Kundenzufriedenheit und operative Kontrolle sichert. Der zunehmende Plattformcharakter wird so zur tragenden Säule des Geschäftsmodells.



Guidance 2025 und 2026 angehoben - ambitioniert, aber unterlegt: Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts wurde die Mittelfristprognose signifikant nach oben revidiert. Für 2025 erwartet das Management nun Erlöse zwischen 680 und 720 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 47 bis 50 Mio. EUR. Für 2026 sollen die Umsätze sogar 'mindestens 820 Mio. EUR' betragen, bei einer EBITDA-Marge zwischen 7% und 10%. Unterstützt werden diese Ziele durch die geplante Ausweitung der Plattform auf bis zu 35 Branchen bis 2026 sowie 10 bis 15 weitere Akquisitionen. Die im Dezember 2024 auf 50 Mio. EUR aufgestockte Unternehmensanleihe bildet die Basis für die Wachstumsstrategie, wenngleich attraktive Opportunitäten zusätzlichen Kapitalbedarf wahrscheinlich machen.



Bewertung weiterhin attraktiv - Skalierung noch nicht voll reflektiert Die Aktie der TPG AG ist vor dem Hintergrund der starken operativen Performance und der dynamischen Guidance unterbewertet. Auf Basis unserer 2025er-Schätzungen liegt das KGV bei lediglich 7,7 - ein Abschlag gegenüber vergleichbaren, international gelisteten Plattformunternehmen. Dabei bietet das Geschäftsmodell nicht nur Skaleneffekte, sondern auch eine hohe Visibilität in der Ergebnisentwicklung und einen soliden Cashflow. Außerdem sind die Synergien aus Software, M&A-Kompetenz und vertikalem Fokus in dieser Form kaum replizierbar.



Fazit: TPG hat 2024 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das Plattformmodell in wachstumsstarken wie reifen Märkten funktioniert. Die erhöhte Guidance für die kommenden zwei Jahre spricht für ein starkes operatives Momentum und hohe Visibilität. Weitere Zukäufe, Effizienzgewinne und technologische Durchdringung der bestehenden Branchenbasis dürften auch künftig für einen positiven Newsflow und weitere Prognoseanhebungen sorgen. Wir bekräftigen unser Rating 'Kaufen" und erhöhen das Kursziel auf 17,00 EUR.



