Berlin - Die Linke hat nach ihrem überraschend starken Abschneiden bei der Bundestagswahl einen harten Oppositionskurs angekündigt."Friedrich Merz kann sich jetzt warm anziehen", sagte Linken-Chef Jan van Aken am Montag in der Bundespressekonferenz. "Wir wissen, wie Opposition geht. Wir sind da gut drin. Wir werden nachhaken. Wir werden nachbohren." Zudem werde man "Skandale aufdecken" sowie "diese Regierung kontrollieren und jeden Angriff auf den Sozialstaat bekämpfen, sowohl im Parlament als auch auf der Straße", so van Aken.Seine Co-Vorsitzende Ines Schwerdtner zeigte sich unterdessen zufrieden mit dem Wahlkampf. Man habe neben Grünen- und SPD-Wählern hauptsächlich auch Nichtwähler zurückgewonnen. "290.000 ehemalige Nichtwähler haben uns Ihre Stimme gegeben und auch das finde ich ist ein Punkt, an dem wir anknüpfen sollten."