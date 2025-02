Das Pfund Sterling steigt, da Händler erwarten, dass die BoE die Zinssätze in diesem Jahr zwei weitere Male senken wird - Der US S&P Global Services PMI ist zum ersten Mal seit 25 Monaten geschrumpft - In dieser Woche werden sich die Anleger auf die US-Daten zu langlebigen Gütern und die PCE-Inflation für Januar konzentrieren - Das Pfund Sterling ...

