Frankfurt/Main - Der Dax hat am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.475 Punkten berechnet, 0,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, Rheinmetall und Eon, am Ende Siemens Energy, Siemens Healthineers und Infineon."Die Hoffnung auf eine Lösung des Gordischen Konjunkturknotens in Deutschland lässt die Investoren einmal mehr auf die Aktien der deutschen Autobauer blicken", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Der Ifo-Geschäftsklimaindex für die aktuelle Lage fiel leicht unter den Erwartungen aus, der Erwartungsindex konnte dagegen leicht überraschen." Das dürfte insbesondere mit Blickrichtung auf die Bundestagswahl verbunden sein.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0469 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9552 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,50 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.