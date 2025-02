Die Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland gehört zu den höchsten im internationalen Vergleich, so eine aktuelle Studie des ZEW Mannheim im Auftrag der IMPULS-Stiftung.Laut der Untersuchung liegt die Steuerquote für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland zwischen 38 und 39 Prozent - deutlich über dem internationalen Durchschnitt von 28 bis 30 Prozent. Die Entlastungsmaßnahmen für KMUs zeigen dabei wenig Wirkung, denn der Unterschied in der Steuerbelastung zwischen KMUs und großen Unternehmen in Deutschland ist mit nur 0,7 Prozentpunkten gering. Im Vergleich dazu ...

