- Meridian erbohrt Schichten mit oberflächlicher hochgradiger Au-Cu-Ag-Mineralisierung bei Cabaçal

- CD-639: 20,9m @ 6,5g/t AuEq (4,4% CuEq) aus 95,3m; einschließlich:

7,1m @ 9,2g/t AuEq (6,2% CuEq) aus 104,0m

- CD-636: 26,6m @ 2,6g/t AuEq (1,8% CuEq) aus 176,3m einschließlich:

15,7m @ 4,1g/t AuEq (2,7% CuEq) aus 187,2m

- CD-606: 7,3m @ 5,9g/t AuEq (4,0% CuEq) aus 78,7m

- Oberflächennahe, neigungsaufwärts verlaufende Erweiterungen einer hochgradigen Au-Cu-Ag-Mineralisierung hinzugefügt

- Hochgradige, dominante Goldzone mit einem Gehalt von bis zu 56,7 g/t Au bei Cabaçal erbohrt

LONDON, Vereinigtes Königreich, 24. Februar 2025 / Meridian Mining UK. S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: 2MM) (OTCQX: MRRDF) ("Meridian" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ - freut sich, ein Update der Bohrergebnisse des fortgeschrittenen Cu-Au-Ag-VMS-Projekts Cabaçal ("Cabaçal") bekannt zu geben. Diese Ergebnisse ("Tabelle 1") werden durch CD-639s 20,9m @ 6,5g/t AuEq (4,4% CuEq) aus 95,3m hervorgehoben, einschließlich 7,1m @ 9,2g/t AuEq (6,2% CuEq) aus 104,0m ("Abbildung 1"). Die Ergebnisse bestätigen die Erweiterungen und Projektionen der mehrfach gestapelten Schichten der VMS-Mineralisierung von Cabaçal, die robuste hochgradige Au-Cu-Ag-Gehalte enthalten. Die Bohrungen werden fortgesetzt; weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Herr Gilbert Clark, CEO, kommentiert: "Die heutigen ausgezeichneten Ergebnisse unterstreichen die Stärken des Au-Cu-Ag-Projekts Cabaçal im fortgeschrittenen Stadium. Seit Oktober letzten Jahres hat ein aktualisiertes geologisches Modell das laufende Bohrprogramm geleitet, und diese neuen "gezielten" Abschnitte sind das Ergebnis dieses Modells. Wir befinden uns in den letzten Phasen der PFS von Cabaçal, und diese und die zukünftigen Ergebnisse werden in die nachfolgenden Studien von Cabaçal einfließen. Da die jüngste Kapitalerhöhung in Höhe von 17,2 Mio. CAD nun abgeschlossen ist, konzentriert sich das Unternehmen darauf, das Ressourcenentwicklungsprogramm von Cabaçal und Santa Helena sowie die Explorationsprogramme in Gürtelgröße im Jahr 2025 voranzutreiben."

Cabaçal Update

Die heute gemeldeten Ergebnisse von Cabaçal haben nach Abschluss unserer geologischen Überprüfung von Cabaçal hervorragende Ergebnisse geliefert.

Mehrere Bohrungen wurden in den neigungsaufwärts gelegenen Abschnitt der östlichen Kupferzone (Eastern Copper Zone - ECZ") von Cabaçal, der nordöstlichen und flachsten Flanke der Lagerstätte, niedergebracht. Diese wurden als Infill-Bohrungen konzipiert, um das Vertrauen in frühen Phasen der potenziellen Startgrube zu stärken. Die Ergebnisse umfassen:

- CD-623: 15,4m @ 1,7g/t AuEq (1,1% CuEq) aus 16,2m; einschließlich:

4,9m @ 3,8g/t AuEq (2,5% CuEq) aus 24,0m;

- CD-634: 14,4m @ 1,1g/t AuEq (0,7% CuEq) aus 39,0m; einschließlich:

7,4m @ 1,9g/t AuEq (1,3% CuEq) aus 39,0m; und

- CD-625: 9,9m @ 1,1g/t AuEq (0,7% CuEq) aus 23,5m.

Abbildung 1: Planansicht von Cabaçal mit den heute gemeldeten Ergebnissen.

Gezielte ECZ-Bohrungen sind im Gange, wobei die potenzielle Startgrube aufgefüllt wird, um Zonen mit historischen geologischen Daten zu bestätigen.

In der Central Copper Zone (CCZ") von Cabaçal wurde eine Reihe von Bohrungen niedergebracht. CD-639 durchteufte die oberen Schichten der verstreuten Mineralisierung, bevor sie die Cu-reiche Basalschicht durchteufte. Diese Basalzone ergab 20,9 m mit 6,5 g/t AuEq (4,4 % CuEq) aus 95,3 m, einschließlich 7,1 m mit 9,2 g/t AuEq (6,2 % CuEq) aus 104,0 m.

CD-614 bestätigte eine oberflächliche, dominante Cu-Mineralisierung und ergab 23,2 m mit 1,5 g/t AuEq (1,0 % CuEq) aus 17,8 m, einschließlich 9,3 m mit 2,7 g/t AuEq (1,8 % CuEq) aus 21,6 m. In diesem Abschnitt wurden Spitzenwerte von bis zu 8,1 % Cu[i] gefunden. Das Bohrloch setzte sich in den unteren Schichten der Mineralisierung fort, einschließlich 22,4m @ 0,6g/t AuEq (0,4% CuEq) von 43,0m, 21,5m @ 2,2g/t AuEq (1,5% CuEq) von 111,2m, einschließlich 12,0m @ 3,2g/t AuEq (2,1% CuEq) von 119,0m, und 8,8m @ 1,6g/t AuEq (1,1% CuEq) von 165,0m.

Starke unterstützende Positionen, die bei der Modellierung in diesem Bereich helfen, umfassen Ergebnisse aus benachbarten Bohrungen:

- CD-636: 26,6m @ 2,6g/t AuEq (1,8% CuEq) aus 176,3m; einschließlich:

15,7m @ 4,1g/t AuEq (2,7% CuEq) aus 187,2m;

- CD-608: 53,1m @ 0,9g/t AuEq (0,6% CuEq) aus 64,3m; einschließlich:

9,5 m @ 1,9 g/t AuEq (1,3 % CuEq) aus 82,1 m; und

- CD-617: 7,3m @ 2,8g/t AuEq (1,9% CuEq) aus 90,4m.

Einige der CCZ-Bohrlöcher wurden in orthogonalen Winkeln gebohrt, um projizierte Erweiterungen bekannter Au-Cu-Ag-Mineralisierungen zu durchschneiden, die aufgrund topografischer Beschränkungen nicht auf dem regulären Raster gebohrt werden konnten. Bohrloch CD-639 wurde in einem steilen Winkel in südöstlicher Richtung gebohrt, um einen Zaun mit historischen vertikalen Bohrlöchern zu durchqueren, bei denen die Daten unvollständig waren. Die Bohrungen CD-636, CD-614, CD-608 und CD-617 wurden in einem mäßigen bis steilen Winkel in Richtung Süden niedergebracht. CD-614 wurde von einer Position aus gebohrt, an der historische Bohrungen in JUSPD-025 Hinweise auf eine oberflächliche Kupfermineralisierung mit einer Probe von bis zu 10 % Cu von 9,74 bis 10,22 m in einem breiteren Kupferhalo ergaben; die Aufzeichnungen über die Verwitterungsmerkmale waren jedoch unvollständig.

Mehrere Bohrlöcher wurden in den neigungsabwärts verlaufenden Abschnitt der Southern Copper Zone (SCZ") von Cabaçal gebohrt. CD-606 war ein Zwillingsbohrloch mit verlorenen Daten, aber Aufzeichnungen, die darauf hinweisen, dass eine Probe mit >5g/t Gold gefunden wurde. CD-606 durchteufte eine golddominierte Zone, die auf 78,7 m 7,3 m mit 5,9 g/t Au ergab, einschließlich einer Probe, die auf 80,5 m 0,73 m mit 56,7 g/t Au ergab. CD-611, die mit einer leichten Drehung zum Streichen gebohrt wurde, ergab mehrere Abschnitte, einschließlich 7,0m @ 1,3g/t AuEq (0,9% CuEq) von 112,7m, 23,2m @ 0,8g/t AuEq (0,6% CuEq) von 128,1m und 14,6m @ 1,5g/t AuEq (1,0% CuEq) von 153,8m. CD-626 bohrte sich durch verschiedene obere disseminierte Mineralisierungsschichten und eine untere Schicht, die 14,9m @ 0,8g/t AuEq (0,5% CuEq) von 144,7m, 5,6m @ 1,2g/t AuEq (0,8% CuEq) von 161,9m und 9,6m @ 3,5g/t AuEq (2,4% CuEq) von 182,9m enthielt. CD-609 durchquerte eine Abbaulücke, ergab jedoch Abschnitte einschließlich 2,1m @ 5,2g/t AuEq (3,5% CuEq) von 47,0m, 14,5m @ 1,3g/t AuEq (0,9% CuEq) von 65,0m.

Eine Reihe von Löchern wurde gebohrt, um niedriggradige Sektoren der nordwestlichen Erweiterung von Cabaçal zu erproben, die zwar eine Mineralisierung ergaben, aber keine Projektion der höhergradigen Lagen. Der Hauptschwerpunkt des Infill-Programms, das in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden soll, wird auf der Konsolidierung von Informationen liegen, die in den historischen Aufzeichnungen verloren gegangen sind, nachdem die Versuche, diese zu lokalisieren, erschöpft waren. Die Bohrungen werden auch den Kern für die letzte Phase der Metallurgie für die endgültige Machbarkeitsstudie liefern, die Proben für die ersten fünf Jahre der geplanten Produktion enthalten wird.

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- Die Erschließung und Exploration des Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS im fortgeschrittenen Stadium;

- Die erste Ressourcendefinition bei der zweiten höhergradigen VMS-Liegenschaft bei Santa Helena als erste Stufe der Erschließungsstrategie des Cabaçal Hub;

- Exploration des VMS-Gürtels von Cabaçal auf regionaler Ebene, um die Strategie des Cabaçal-Hubs zu erweitern; und

- Exploration im Jaurú- und Araputanga-Grünsteingürtel (alle oben genannten Gebiete im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien).

Der technische Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (der "technische PEA-Bericht") vom 30. März 2023 mit dem Titel: "Technischer Bericht zum Gold-Kupfer-Projekt Cabaçal gemäß NI 43-101 und vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Mato Grosso, Brasilien" beschreibt einen Nettogegenwartswert (NPV)5 nach Steuern von 573 Millionen USD und einen IRR von 58.4 % IRR bei Kapitalkosten vor der Produktion von 180 Mio. USD, was zu einer Kapitalrückzahlung in 10,6 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 1.650 USD pro Unze Gold, 3,59 USD pro Pfund Kupfer und 21,35 USD pro Unze Silber). Cabaçal weist für die ersten fünf Jahre niedrige All-in-Sustaining-Costs von 671 USD pro Unze Goldäquivalent auf, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,1:1 während der Lebensdauer der Mine und das niedrige Betriebskostenumfeld in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralressourcenschätzung für Cabaçal besteht aus angezeigten Ressourcen von 52,9 Millionen Tonnen mit 0,6 g/t Gold, 0,3 % Kupfer und 1,4 g/t Silber sowie abgeleiteten Ressourcen von 10,3 Millionen Tonnen mit 0,7 g/t Gold, 0,2 % Kupfer und 1,1 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Goldäquivalent).

Den Lesern wird empfohlen, den technischen PEA-Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen. Der technische PEA-Bericht kann auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden.

Die qualifizierten Personen für den technischen PEA-Bericht sind: Robert Raponi (P. Eng), leitender Metallurge bei Ausenco Engineering), Scott Elfen (P. E.), Global Lead Geotechnical and Civil Services bei Ausenco Engineering), Simon Tear (PGeo, EurGeol), Principal Geological Consultant von H&SC, Marcelo Batelochi, (MAusIMM, CP Geo), Geological Consultant von MB Geologia Ltda, Joseph Keane (Mineral Processing Engineer; P.E), von SGS, und Guilherme Gomides Ferreira (Mine Engineer MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Technische Hinweise

Die Proben wurden im ALS-Labor in Lima, Peru, analysiert. Die Proben wurden getrocknet und zerkleinert, wobei 70 % über 85 % über 200 µm gingen. Die routinemäßigen Goldanalysen wurden mittels Au-AA24 (Brandprobe einer 50-g-Charge mit AAS-Abschluss) durchgeführt. Hochgradige Proben (>10g/t Au) werden mit einem gravimetrischen Abschluss (Au-GRA22) und Basismetallanalysen mit den Methoden ME-ICP61 und OG62 (vier Säureaufschlüsse mit ICP-AES-Abschluss) wiederholt. Sichtbare Goldabschnitte werden mittels der Metall-Sieb-Brandprobenmethode Au-SCR21 beprobt. Die Proben werden in den sicheren Einrichtungen des Unternehmens aufbewahrt, bis sie von Mitarbeitern und kommerziellen Kurieren an das Labor geliefert werden. Brei und grober Ausschuss werden zurückbehalten und zur Lagerung an das Unternehmen zurückgegeben. Das Unternehmen sendet eine Reihe von Qualitätskontrollproben ein, einschließlich Leerproben und Gold- und Polymetallstandards, die von Rocklabs, ITAK und OREAS geliefert werden und die Qualitätskontrollverfahren des Labors ergänzen. Ungefähr 5 % der archivierten Proben werden zur Analyse durch ein unabhängiges Labor geschickt, einschließlich aller Partien, die nach einer Diskussion mit dem Labor QAQC-Ausreißer aufweisen. Bei den Proben von BP Minerals wurden Gold mittels Brandprobe und Basismetalle mittels dreifachem Säureaufschluss und ICP-Abschluss im Labor von Nomos in Rio de Janeiro analysiert. Silber wurde durch einen Königswasseraufschluss mit Atomabsorptionsabschluss analysiert. Die tatsächliche Mächtigkeit wird als 80-90 % der Schnittbreite angesehen, mit Ausnahme der in Tabelle 1 als "subparallel" aufgeführten Vorkommen, für die die tatsächliche Mächtigkeit 40-60 % der Schnittbreite beträgt. Die Gehaltszahlen und -intervalle sind auf 1 Dezimalstelle gerundet. Die Goldäquivalente für Cabaçal werden wie folgt berechnet: AuEq(g/t) = (Au(g/t) * %Recovery) + (1,492*(Cu% * %Recovery)) + (0,013*(Ag(g/t) * %Recovery)), und Kupferäquivalente werden wie folgt berechnet: CuEq(%) = (Cu(%) * %Wiederfindung) + (0,670*(Aug/t * %Wiederfindung)) + (0,0087*(Ag(g/t) * %Wiederfindung)) wobei:

- Au_Wiederfindung_ppm = 5,4368ln(Au_Grad_ppm)+88,856

- Cu_Recovery_pct = 2.0006ln(Cu_Grade_pct)+94.686

- Ag_Wiederfindung_ppm = 13,342ln(Ag_Grad_ppm)+71,037

Die Gewinnung basiert auf metallurgischen Testarbeiten von 2022 an Kernen, die SGS Lakefield vorgelegt wurden.

Qualifizierte Person

Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Meridians jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Meridian angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als vernünftig angesehen werden, kann Meridian keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und außer in den Fällen, in denen die geltenden Wertpapiergesetze dies vorschreiben, lehnt Meridian jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Tabelle 1: Die in dieser Pressemitteilung berichteten Untersuchungsergebnisse.

Loch-Id Dip Azi EOH (m) Zone Int (m) AuEq (g/t) CuEq (%) Au (g/t) Cu (%) Ag (g/t) Von (m) CD-640 -90 000 69.5 ECZ 12.5 1.6 1.1 0.2 0.9 6.1 46.9 Einschließlich 7.7 2.2 1.5 0.3 1.3 9.1 47.7 CD-639 -70 246 133.1 CCZ 22.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.5 33.5 Einschließlich 2.3 2.6 1.7 1.4 0.9 1.2 47.5 1.5 0.6 0.4 0.1 0.4 0.4 58.0 15.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 61.5 2.1 1.4 0.9 0.6 0.6 0.9 89.7 20.9 6.5 4.4 3.8 1.9 5.8 95.3 Einschließlich 7.1 9.2 6.2 6.9 1.6 5.0 104.0 Einschließlich 3.4 13.9 9.3 11.0 2.0 7.0 104.0 Einschließlich 2.6 18.0 12.1 7.1 7.2 27.2 113.6 CD-638 -60 046 86.6 ECZ 1.4 0.7 0.5 0.1 0.5 0.9 18.6 3.5 0.6 0.4 0.0 0.4 0.2 44.0 1.5 0.6 0.4 0.1 0.4 0.2 50.0 11.7 0.7 0.4 0.2 0.3 1.6 54.0 Einschließlich 1.6 2.7 1.8 0.8 1.3 8.6 62.2 1.5 1.3 0.9 0.3 0.7 2.8 70.7 CD-636 -45 179 212.2 CCZ Subparallele Bohrung 7.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.6 59.0 4.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 69.0 2.3 0.4 0.3 0.0 0.3 0.5 75.0 3.3 0.5 0.3 0.0 0.4 0.7 82.0 4.6 0.7 0.4 0.0 0.5 0.9 89.1 12.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.5 96.0 13.7 1.2 0.8 0.6 0.4 0.9 132.3 Einschließlich 3.0 1.8 1.2 1.9 0.1 1.6 143.0 3.2 0.3 0.2 0.3 0.0 0.2 163.8 26.6 2.6 1.8 1.4 0.9 3.8 176.3 Einschließlich 15.7 4.1 2.7 2.1 1.4 6.0 187.2 Einschließlich 1.0 19.2 12.9 14.8 2.9 14.5 190.2 CD-635 -50 060 149.1 CNWE 3.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 42.0 2.9 0.3 0.2 0.1 0.2 0.7 53.1 4.3 1.3 0.9 0.4 0.6 2.8 70.0 Einschließlich 2.0 2.4 1.6 0.7 1.1 5.4 72.3 3.0 0.4 0.3 0.0 0.3 2.3 82.0 5.5 0.7 0.4 0.1 0.4 1.6 112.8 3.9 0.7 0.5 0.2 0.4 2.7 126.3 5.9 0.5 0.3 0.1 0.3 1.3 133.4 CD-634 -60 045 75.7 ECZ 3.2 0.4 0.3 0.0 0.3 0.4 14.9 1.3 0.5 0.3 0.1 0.3 0.7 31.0 14.4 1.1 0.7 0.4 0.5 2.9 39.0 Einschließlich 7.4 1.9 1.3 0.7 0.8 4.9 39.0 Einschließlich 4.8 2.4 1.6 1.0 1.0 5.9 39.0 CD-632 -53 059 64.6 CNWE 2.0 0.4 0.3 0.1 0.2 2.1 18.2 3.3 0.5 0.3 0.1 0.3 0.9 30.8 CD-631 -50 060 55.0 CNWE 4.1 0.5 0.3 0.3 0.1 0.2 13.7 1.5 0.3 0.2 0.3 0.0 0.2 33.0 3.6 0.5 0.3 0.2 0.2 1.1 38.4 CD-629 -56 060 75.3 CNWE 2.1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.3 23.9 1.4 1.3 0.9 0.9 0.3 5.7 33.6 1.0 1.0 0.7 0.3 0.5 1.1 39.0 4.1 0.5 0.3 0.2 0.3 1.3 50.7 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 13.2 58.3 CD-628 -53 059 85.6 CNWE 6.0 1.0 0.7 0.6 0.3 0.7 13.5 Einschließlich 1.5 3.3 2.2 1.9 1.1 2.4 16.4 10.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.6 22.6 11.0 0.5 0.4 0.2 0.3 1.3 37.0 18.7 0.7 0.5 0.4 0.2 0.9 50.8 Einschließlich 0.9 6.8 4.5 6.1 0.5 3.0 63.6 CD-627 -45 239 106.5 CNWE Subparallele Bohrung 2.9 0.6 0.4 0.1 0.4 0.5 53.9 4.6 0.8 0.5 0.1 0.4 1.6 64.7 2.8 1.0 0.6 0.2 0.5 2.4 71.5 CD-626 -46 225 249.6 SCZ Subparallele Bohrung 2.6 0.5 0.3 0.0 0.3 1.1 46.4 5.4 0.4 0.3 0.0 0.3 0.6 59.6 8.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 68.0 3.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.5 78.0 5.7 0.4 0.3 0.1 0.2 0.8 126.0 3.7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 138.3 14.9 0.8 0.5 0.2 0.4 1.0 144.7 Einschließlich 7.3 1.0 0.7 0.1 0.6 1.4 148.7 5.6 1.2 0.8 0.4 0.6 1.1 161.9 9.6 3.5 2.4 0.9 1.7 9.5 182.9 Einschließlich 7.0 4.5 3.0 1.2 2.2 12.4 184.4 Einschließlich 4.9 5.7 3.8 1.7 2.7 14.5 184.4 Einschließlich 2.0 11.4 7.7 3.5 5.3 29.8 184.4 CD-625 -50 047 99.9 ECZ 9.9 1.1 0.7 0.1 0.7 3.0 23.5 2.1 1.5 1.0 0.4 0.8 5.1 44.8 2.0 3.5 2.3 1.0 1.7 4.5 49.6 CD-623 -60 044 75.1 ECZ 15.4 1.7 1.1 0.3 1.0 4.9 16.2 Einschließlich 4.9 3.8 2.5 0.6 2.2 12.4 24.0 0.9 2.9 1.9 0.4 1.7 6.8 42.7 1.6 1.2 0.8 0.3 0.6 2.3 46.3 CD-619 -90 000 75.1 CSTH Gabbro und TAC CD-617 -75 193 120.7 CCZ 20.8 0.6 0.4 0.0 0.4 0.9 31.6 23.9 0.5 0.4 0.0 0.4 0.8 58.7 1.2 0.5 0.4 0.1 0.3 1.0 84.5 7.3 2.8 1.9 0.8 1.4 6.0 90.4 Einschließlich 3.8 4.8 3.2 1.3 2.4 10.2 93.1 CD-614 -45 181 199.6 CCZ Subparallele Bohrung 23.2 1.5 1.0 0.1 1.0 2.3 17.8 Einschließlich 9.3 2.7 1.8 0.1 1.8 3.8 21.6 Einschließlich 0.9 10.2 6.9 0.5 6.6 14.2 21.6 22.4 0.6 0.4 0.0 0.4 1.0 43.0 6.5 0.7 0.4 0.1 0.4 0.7 72.0 7.8 0.5 0.3 0.2 0.2 0.9 81.2 21.5 2.2 1.5 1.2 0.8 1.1 111.2 Einschließlich 12.0 3.2 2.1 1.9 1.0 1.5 119.0 Einschließlich 1.2 12.7 8.5 8.6 2.8 4.4 126.2 9.4 0.5 0.3 0.3 0.1 1.0 153.5 8.8 1.6 1.1 0.3 0.9 4.8 165.0 Einschließlich 4.2 2.5 1.7 0.4 1.4 8.1 167.6 CD-611 -46 092 171.7 SCZ 9.9 0.6 0.4 0.1 0.4 0.9 64.0 3.9 2.3 1.5 0.7 1.1 3.2 89.4 7.0 1.3 0.9 1.2 0.1 0.4 112.7 Einschließlich 1.8 4.5 3.0 4.3 0.2 1.1 117.9 2.0 0.5 0.3 0.5 0.1 0.3 123.8 23.2 0.8 0.6 0.6 0.2 0.5 128.1 14.6 1.5 1.0 0.4 0.8 2.6 153.8 Einschließlich 6.1 1.9 1.3 0.5 1.0 2.9 157.9 CD-609 -89 000 133.3 SCZ 2.1 5.2 3.5 1.9 2.3 6.8 47.0 14.5 1.3 0.9 0.8 0.4 1.3 65.0 3.7 1.4 1.0 0.3 0.8 2.7 81.9 2.8 0.5 0.4 0.2 0.2 1.5 108.8 6.4 0.8 0.5 0.2 0.5 1.4 117.1 CD-608 -47 179 170.8 ECZ Subparallele Bohrung 4.0 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 50.0 53.1 0.9 0.6 0.1 0.6 1.4 64.3 Einschließlich 9.5 1.9 1.3 0.1 1.2 2.8 82.1 Einschließlich 4.2 1.5 1.0 0.6 0.7 2.1 113.3 CD-606 -90 000 139.2 SCZ 7.3 5.9 4.0 5.9 0.0 0.2 78.7 Einschließlich 0.73 56.7 38.0 56.7 0.0 0.3 80.5 1.4 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 88.7 3.2 1.2 0.8 0.2 0.7 4.2 93.0 3.4 1.3 0.9 0.6 0.5 6.0 100.0 0.6 2.1 1.4 0.7 1.0 6.1 106.6 CD-598 -89 000 87.3 CCZ 2.8 0.6 0.4 0.0 0.4 0.9 12.8 3.9 0.5 0.4 0.0 0.4 1.0 21.2 0.8 1.0 0.7 1.0 0.1 0.1 35.9 6.4 1.5 1.0 1.1 0.4 0.4 39.0 Einschließlich 4.0 2.4 1.6 1.7 0.6 0.6 40.9 9.3 0.7 0.5 0.5 0.2 0.4 51.8 5.4 1.1 0.7 0.3 0.6 1.4 68.4 CD-563 -59 041 102.6 CCZ 17.9 0.4 0.3 0.1 0.2 0.5 21.8 3.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 47.7 7.0 1.0 0.7 0.6 0.4 1.9 55.1 14.4 0.6 0.4 0.3 0.2 1.1 67.3 Einschließlich 4.4 1.1 0.7 0.5 0.4 1.9 71.5 0.4 1.5 1.0 0.3 0.9 4.2 85.3

#_ednref1 Probe CBDS89751: 22,05- 22,5m; 8,12% Cu, 0,559g/t Au & 17,5g/t Ag.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78629Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78629&tr=1



