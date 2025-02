Die Siemens Energy-Aktie setzt zum Wochenbeginn ihre Talfahrt fort. Nachdem das Papier des deutschen Energietechnikkonzerns bereits in den letzten drei Handelstagen um fast -10% einbrach, geht es auch am Montagmorgen um gut -5% bergab. Was steckt hinter dem Kurssturz von Siemens Energy und handelt es sich jetzt wieder um Kaufkurse? Ein negatives Wahlergebnis? Eine konkrete Unternehmensmeldung von Siemens Energy gibt es zum Wochenbeginn nicht. Deshalb ...

