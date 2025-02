© Foto: wolterke - stock.adobe.com

Am Montag veröffentlichte Domino's Pizza Quartalszahlen, die schwächer ausfielen als von der Wall Street erwartet. Das Orakel von Ohama hat allerdings großen Appetit auf die Pizza-Aktie.Im vierten Quartal 2024 erzielte Domino's einen Gesamtumsatz von 1,44 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, jedoch unter den von FactSet ermittelten Analystenerwartungen von 1,48 Milliarden US-Dollar lag. Der Gewinn je Aktie betrug 4,89 US-Dollar, was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, jedoch leicht unter der Prognose von 4,90 US-Dollar pro Aktie. Die Ergebnisse schmeckten den Anlegern gar nicht, sie schickten die …