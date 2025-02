Der Euro (EUR) gewinnt gegenüber seinen Rivalen an Stärke, da die Anleger die Ergebnisse der deutschen Wahl bewerten. Später in der Sitzung werden die IFO-Stimmungsdaten aus Deutschland auf der europäischen Tagesordnung stehen und Eurostat wird Revisionen der Inflationsdaten vom Januar veröffentlichen. In der zweiten Tageshälfte wird die Federal Reserve ...

Den vollständigen Artikel lesen ...