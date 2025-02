Die meistgehandelten Produkte: Tesla-Rückruf belastet die Aktien!

Nach drei Verlusttagen in Folge, konnte sich der DAX® zu Beginn der Woche wieder stabiliseren. Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland drückt den deutschen Leitindex um rund 1 Prozent nach oben. Auch Quartalszahlen des Tech-Giganten NVIDIA und US-Inflationsdaten stehen diese Woche an. Damit ist wohl hohe Volatilität zu erwarten. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Short Faktor-Optionsscheine auf Tesla.

Für den US-Autobauer ging es am vergangenen Freitag stark abwärts. Die Aktien schlossen bei 337,80 USD im Nasdaq-Handel. Das bedeutet ein Minus von 4,68 prozent. Schlechte Nachrichten sorgten für diesen Kursabfall. Rund 380.000 Fahrzeuge sind von einem Rückruf betroffen. Das Problem liegt laut Tesla in der Servolenkung. Damit ist die Aktie, die sich nach turbulenten vergangenen Wochen stabiliseren konnte, wieder unter Druck geraten. Weiter hat der Tesla Cybertruck von der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration eine beachtliche Gesamtbewertung erhalten. Auch Open End Turbos Bull auf Infineon sind wieder gefragt. Das Papier des deutschen Halbleiterherstellers gehört zu den besten Werten im DAX®. Die Papiere stiegen jüngst auf ein neues Hoch seit August 2023. Grund hierfür war außerdem eine Zusage für eine staatliche Unterstützung von 920 Millionen EUR für den Bau einer Chip-Fabrik in Dresden. Heute notiert die Aktie dennoch knapp 1 Prozent tiefer. Anleger und Analysten sind weiterhin positiv gestimmt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG26MN 15,74 22492,00 Punkte 20931,44 Punkte 14,30 Open End Infineon Technologies AG Bull UG2RJM 1,22 38,3525 EUR 37,23 EUR 31,30 Open End DAX® Bear UG0UWB 6,56 22496,50 Punkte 23133,36 Punkte 14,27 Open End DAX® Bull HD8Q00 36,69 22492,00 Punkte 18831,98 Punkte 6,65 Open End DAX® Bull UG0WK5 25,93 22492,00 Punkte 19908,29 Punkte 8,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2025; 11:22 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Bank of America Corp. Put UG151Z 0,12 44,815 USD 45,00 USD -17,57 19.03.2025 The Goldman Sachs Group Inc. Call HD8QPP 4,53 625,645 USD 620,00 USD 8,16 18.06.2025 DAX® Put UG27N5 8,53 22479,00 Punkte 22500,00 Punkte -13,26 19.09.2025 DAX® Call UG0CZ4 23,73 22475,50 Punkte 20600,00 Punkte 6,91 20.06.2025 DAX® Put UG27MV 2,17 22479,00 Punkte 21600,00 Punkte -26,55 17.04.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2025; 11:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short HD5HSJ 0,42 22478,00 Punkte 24144,63 Punkte -12 Open End DAX® Long HD126Z 6,62 22475,00 Punkte 21406,23 Punkte 25 Open End Deutsche Telekom AG Long HC5V32 24,54 34,825 EUR 23,02 EUR 3 Open End DAX® Short UG2CJ8 1,39 22478,00 Punkte 23178,63 Punkte -25 Open End Tesla Inc. Short UG19WU 1,25 338,80 USD 371,60 USD -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.02.2025; 11:32 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!