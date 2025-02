Der Logistikimmobilienspezialist GLP baut dieses Jahr zehn neue Aufdach-Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 23 Megawatt in Deutschland. Zwei Projekte in Mannheim und Frankfurt befinden sich bereits im Bau. GLP, ein Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, digitaler Infrastruktur und erneuerbaren Energien will über seinen Geschäftsbereich für erneuerbare Energien GLP Clean Energy in der ersten Jahreshälfte 2025 mit der Installation neuer großer Photovoltaik-Projekte auf Dächern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...