Es war durchaus ein Schock für Anleger, als sie am heutigen Montagmorgen auf die Kurstafel schauten. Rund 13 Prozent verlor die Aktie von Siemens Energy kurz nach Handelsstart. Es war der zweite drastische Kurssturz nach dem DeepSeek-Abverkauf Ende Mai. Doch die Panik am Markt ist schnell verflogen, an Nachmittag notiert der DAX-Titel keine drei Prozent mehr im Minus.Auslöser für den Flash Crash in den ersten Handelsminuten war ein Bloomberg-Bericht, in dem unter Berufung auf eine Studie von TD ...

