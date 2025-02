Die Glanzzeiten von Nvidia an der Börse sind vorbei - vorerst zumindest. Seit knapp neun Monaten läuft die Aktie seitwärts. Vor den Quartalszahlen tauchte die Aktie am Freitag vier Prozent ab. Der Markt ist in Sorge um Nvidias Mega-Wachstum. Zwei Analysten bleiben bullish, TD Cowen indes spricht eine Warnung aus.

