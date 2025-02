Die Wall Street startet erholt in die neue Handelswoche. Wenige Minuten vor dem Beginn der Präsenzbörse, steigt der Dow Jones Future um 0,5 Prozent auf 43.719 Zähler. Der marktbreite S&P 500 notiert ebenfalls höher. Am Freitag war es an den amerikanischen Aktienmärkten zu größeren Verlusten gekommen, wobei insbesondere der Technologiesektor unter Verkaufsdruck geriet. In der laufenden Woche werden nun einige hochkarätige Techfirmen ihre Bücher öffnen, darunter Nvidia und Salesforce. Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...