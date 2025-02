Die Airbus-Aktie verzeichnet am Montagvormittag einen bemerkenswerten Aufschwung und setzt damit ihren positiven Trend der vergangenen Monate fort. Mit einem Kursanstieg von 2,3 Prozent auf 163,56 Euro demonstriert der europäische Luftfahrtkonzern seine robuste Marktposition. Diese Entwicklung wird durch die jüngsten Quartalsergebnisse gestützt, die einen deutlichen Gewinnsprung ausweisen. Der Gewinn je Aktie konnte im letzten Quartal 2024 auf 3,07 Euro gesteigert werden, was einer signifikanten Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,85 Euro entspricht. Auch der Konzernumsatz entwickelte sich erfreulich und stieg auf 24,72 Milliarden Euro, was einem Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Die Experten zeigen sich für die weitere Entwicklung der Airbus-Aktie optimistisch und haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,22 Euro ausgerufen. Dieses Ziel liegt nur knapp unter dem jüngsten 52-Wochen-Hoch von 173,82 Euro. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,76 Euro. Auch die Dividendenaussichten stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie im Jahr 2024 wird für das laufende Jahr eine Steigerung auf 2,63 Euro erwartet, was das Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht.

