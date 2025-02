Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA02074D3067 Alpha Copper Corp. 24.02.2025 CA8549371091 Star Copper Corp. 25.02.2025 Tausch 1:1CA7393014062 Power Nickel Inc. 24.02.2025 CA73929R1055 Power Metallic Mines Inc. 25.02.2025 Tausch 1:1US2057503003 Comstock Inc. 24.02.2025 US2057504092 Comstock Inc. 25.02.2025 Tausch 10:1VGG2161P1403 China SXT Pharmaceuticals Inc. 24.02.2025 VGG2161P1577 China SXT Pharmaceuticals Inc. 25.02.2025 Tausch 8:1