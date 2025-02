Handwerkskammertag und Industrie- und Handelskammer haben sich auf eine Änderung im "Abgrenzungsleitfaden" geeinigt. Demnach sollen Arbeiten zur Installation von Photovoltaik-Anlagen, die bislang als "Minderhandwerk" galten, künftig an eine Eintragung in der Handwerksrolle gebunden sein. Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) meldet einen aus seiner Sicht wichtigen Erfolg in Sachen Photovoltaik-Montage. Einer Mitteilung des Verbands zufolge wird der zwischen dem Deutschen Handwerkskammertag (DHKT) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) vereinbarte "Abgrenzungsleitfaden" ...

