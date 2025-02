© Foto: Unsplash

US-Aktien legen am Montag zu, da die Risikobereitschaft nach dem Ausverkauf in der Vorwoche zurückkehrt. Anleger blicken gespannt auf die Quartalszahlen des Chip-Riesen Nvidia und einen wichtigen Inflationsbericht.Die Wall Street verzeichnete am Freitag erhebliche Verluste. Der S&P 500 sowie ein Small-Cap-Index mussten die größten prozentualen Tagesverluste des Jahres hinnehmen. Eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten sowie eine enttäuschende Prognose von Walmart schürten Befürchtungen, dass die US-Wirtschaft an Schwung verlieren könnte. Am Montag zeigen sich Technologiewerte im Handel wieder von stärkerer Seite. Besonders im Fokus steht Nvidia, das am Mittwoch seine Quartalszahlen …