Die KI-gesteuerte Sequenzoptimierung von Officinae Bio erweitert die Markenfamilie von Maravai und ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Entwicklung von Nukleinsäuretherapien

Maravai LifeSciences, Inc. (NASDAQ: MRVI), ein globaler Anbieter von Reagenzien und Dienstleistungen im Bereich der Biowissenschaften für Forscher und Biotech-Innovatoren, gab heute bekannt, dass es die bereits angekündigte Übernahme des DNA- und RNA-Geschäfts von Officinae Bio abgeschlossen hat. Durch diese Übernahme werden die KI-gestützten mRNA-Design-Plattformen von Officinae Bio mit den führenden Fähigkeiten von Maravai und TriLink BioTechnologies in der Herstellung von Arzneimitteln kombiniert, wodurch Kunden umfassendes Fachwissen und neuartige Technologien für einen schnellen, kalkulierten Fortschritt durch die Phase der mRNA-Sequenzoptimierung bis hin zu klinischen Tests und der kommerziellen Herstellung erhalten.

Die proprietäre digitale Plattform von Officinae Bio mit Sitz in Venedig, Italien, beschleunigt die Prototypisierung von mRNA-Wirkstoffkandidaten und ermöglicht die schnelle Erprobung verschiedener Kombinationen von Capping-Analoga, chemischen Modifikationen und Sequenzdesigns, um die Forschungsprogramme der Kunden in die klinische Phase zu bringen.

"Wir freuen uns sehr, Officinae in die Maravai-Familie aufzunehmen, wo ihr talentiertes Team unser TriLink-Discovery-Geschäft um hochmodernes KI-gesteuertes Sequenzdesign und nahtlosen E-Commerce erweitern wird. Gemeinsam wollen wir den Bereich der Arzneimittel der nächsten Generation im Bereich mRNA und CRISPR mit erstklassigen Chemikalien, Prozessen und proprietären Technologien wie CleanCap-Analoga vorantreiben", sagte Trey Martin, CEO von Maravai LifeSciences. "Diese Übernahme markiert auch unseren ersten Schritt in den sehr wichtigen europäischen Markt mit einer Produktionspräsenz. Dieser Marktzugang wird unser Wachstum in der Zeit nach der Pandemie in mehreren Produktlinien vorantreiben."

Davide De Lucrezia, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Officinae Bio, kommentierte: "Durch die Zusammenarbeit mit Maravai und TriLink können wir unser Fachwissen im Bereich KI-gesteuerter Tools erweitern, damit mehr Kunden ihre Entwicklung beschleunigen und Kandidatensequenzen mit weniger Fehlern identifizieren können. Zusammen mit der jahrzehntelangen Erfahrung von TriLink in der chemischen und biologischen Fertigung können wir nun den Design-Build-Test-Learn-Zyklus für unsere Kunden optimieren."

Davide wird weiterhin das Team von Officinae Bio leiten, das nun ein Geschäftsbereich innerhalb des Segments für die Nukleinsäureproduktion von Maravai ist.

Weitere Informationen über das Portfolio von Maravai und seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter https://www.maravai.com/.

Über Maravai

Maravai ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, das wichtige Produkte für die Entwicklung von Arzneimitteltherapien, Diagnostika und neuartigen Impfstoffen bereitstellt und die Erforschung menschlicher Krankheiten unterstützt. Die Unternehmen von Maravai sind führend in der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Nukleinsäuresynthese und biologische Sicherheitstests für viele der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Biopharmazie, Impfstoffe, Diagnostik sowie Zell- und Gentherapie.

Über TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, ein Unternehmen von Maravai LifeSciences, ist ein weltweit führender Anbieter von Nukleinsäure- und mRNA-Lösungen. TriLink bietet unübertroffene chemische und biologische Erfahrung, CDMO-Dienstleistungen und hochwertige fertige und maßgeschneiderte Materialien, einschließlich seiner patentierten CleanCapmRNA-Capping-Technologie. Führende Pharmaunternehmen, Biotech-Disruptoren und Regierungen weltweit verlassen sich auf TriLink, um ihre größten Herausforderungen zu meistern, von der Bereitstellung des COVID-19-Impfstoffs in Windeseile über die Ermöglichung innovativer Behandlungen in der Onkologie, bei Infektionskrankheiten, in der Kardiologie und bei neurologischen Störungen bis hin zur Ermöglichung zukünftiger Pandemie-Reaktionspläne.

Über Officinae Bio

Officinae Bio ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Weiterentwicklung biologisch konzipierter Therapeutika durch bahnbrechende Innovationen bei KI-gestützten Methoden zur Herstellung von Nukleinsäuren. Das Unternehmen widmet sich der Pionierforschung in den Bereichen genmodifizierte Zelltherapie, Gentherapie und Entwicklung von RNA-Therapeutika mit modernsten Werkzeugen und Plattformen.

DNA-Plattform

Die Vulcanus-DNA-Syntheseplattform erstellt hochpräzise DNA-Bibliotheken mit außergewöhnlicher Kontrolle über die Darstellung von Varianten und beschleunigt die Leitsubstanzentdeckung durch gezielte Sequenzerkundung mit intelligenten Mutantenbibliotheken.

RNA-Plattform

Die Mercury-RNA-Plattform generiert Bibliotheken präzise konstruierter nicht translatierter Regionen (UTRs) und optimiert so die Wirksamkeit und Sicherheit durch verbesserte translationale Effizienz und Gewebespezifität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Investoren werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine rein historischen Aussagen sind, um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwarteten Vorteile der Übernahme von Officinae Bio und die erwarteten kombinierten Kundenangebote. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "können", "bald", "nahe", "geplant", "antizipieren" oder 'könnten' und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf betriebliche Risiken und Wettbewerb. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden im Abschnitt 'Risikofaktoren' unseres jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K sowie in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hinterlegten Berichten ausführlicher beschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, weshalb Sie sich nicht auf diese verlassen sollten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln unsere aktuellen Ansichten wider und wir verpflichten uns nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an geänderte Ansichten oder Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250224818683/de/

