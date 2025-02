Die Fresenius SE-Aktie zeigt sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnet eine positive Entwicklung an der XETRA-Börse. Der Anteilsschein kletterte im Tagesverlauf um 0,7 Prozent auf 36,76 Euro und näherte sich damit seinem Tageshöchststand von 36,85 Euro. Diese Aufwärtsbewegung unterstreicht die gegenwärtige Marktstärke des Gesundheitskonzerns, dessen Aktie sich deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 24,32 Euro bewegt. Besonders erfreulich für Anleger sind die Analystenprognosen, die ein durchschnittliches Kursziel von 42,61 Euro in Aussicht stellen. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese positive Einschätzung: Mit einem Gewinn je Aktie von 0,58 Euro konnte das Unternehmen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnen.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einer Dividendenzahlung von 0,855 Euro je Aktie, was eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Gewinnprognosen der Analysten für das Gesamtjahr 2024 liegen bei 2,97 Euro je Aktie. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal auf 5,37 Milliarden Euro zeigt sich das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Wachstumsziele zu erreichen. Die nächsten Quartalsergebnisse werden mit Spannung für den 26. März 2025 erwartet.

Anzeige

Fresenius SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fresenius SE-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Fresenius SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fresenius SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fresenius SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...