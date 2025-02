In einem schwachen Gesamtmarkt notiert die eher defensive Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius knapp ein Prozent im Plus. Mit guten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr konnte das Unternehmen selbst in dieser Woche die Basis für steigende Kurse legen. Indes sehen zahlreiche Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für den DAX-Titel.Der Medizinkonzern habe im vergangenen Quartal positiv überrascht und mit dem neuen Ausblick die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...