Nach Rekordjahr 2024: flatexDEGIRO verkündet Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2027 und strebt ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. EUR an



flatexDEGIRO AG ("die Gesellschaft") hat auf Basis vorläufiger Zahlen das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von 480 Mio. EUR und einem Konzernergebnis von 112 Mio. EUR abgeschlossen. Für 2025 erwartet flatexDEGIRO dieses Rekordniveau trotz verringerter Zinseinnahmen halten zu können. Für den Umsatz erwartet die Gesellschaft eine Veränderung gegenüber 2024 in einer Spanne von -5 % bis +5 % und für das Konzernergebnis von -5 % bis +10 %. Auf der Grundlage strategischer Maßnahmen und neuer Produkteinführungen, hat der Vorstand der flatexDEGIRO AG heute Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2027 beschlossen. Die Gesellschaft geht davon aus, den Umsatz im Jahr 2027 auf rund 650 Mio. EUR steigern zu können und ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. EUR zu erzielen. Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO AG

Omniturm, Große Gallusstr. 16-18

60312 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com



Weitere Details zu den vorläufigen Zahlen 2024 sowie den strategischen Prioritäten bis 2027 wird flatexDEGIRO am 25. Februar 2025 um 8 Uhr auf seiner Website veröffentlichen und im Rahmen einer Pressekonferenz sowie ab 14 Uhr in einer öffentlich zugänglichen Präsentation für Analysten und Investoren erläutern. Die Präsentation (auf Englisch) kann live unter nachfolgendem Link verfolgt werden: https://flatexdegiro.engagestream.companywebcast.com/2025-02-25-flatexdegiro

