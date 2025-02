Berlin - Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Dirk Wiese, hat Bedingungen für eine mögliche Koalition der SPD mit der Union gestellt. Ob es jetzt zu einer Koalition mit der Union komme, hänge von inhaltlichen Fragen ab, sagte Wiese dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "Falls es zu Koalitionsverhandlungen kommt, müssen zentrale sozialdemokratische Anliegen berücksichtigt werden."Wiese verwies darauf, dass die SPD im Wahlkampf für eine Politik geworben habe, "die soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft in den Mittelpunkt stellt". Auf die Frage, ob am Ende die SPD-Mitglieder über den Eintritt in eine Koalition mit der Union entscheiden, sagte Wiese: "Die Einbindung der Mitglieder spielt in solchen Fragen traditionell eine wichtige Rolle."Wiese begrüßte zugleich, dass die SPD-Führung Parteichef Lars Klingbeil als neuen Fraktionschef vorgeschlagen hat. Als Parteivorsitzender habe Klingbeil gezeigt, "dass er unsere Partei führen und zusammenhalten kann", sagte er. "Ich halte ihn für eine gute Wahl und unterstütze seine Kandidatur."