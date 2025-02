Nichts war's mit einer großen Erholung an den US-Aktienmärkte. Zwar rettete der Dow Jones ein kleines Plus in das Handelsende. Doch sowohl S&P 500 als auch die Computerbörse Nasdaq rutschten ins Minus. Der Leitindex Dow Jones kletterte marginal um 0,08 Prozent auf 43.461,21 Punkte. Damit konnte er nach einem Minus von 1,7 Prozent am Freitag kaum Boden gut machen. Das war der größte Tagesverlust des Dow seit Mitte Dezember vergangenen Jahres gewesen.Der marktbreite S&P 500 schloss am Montag 0,50 ...

