Die Brenntag SE-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn in robuster Verfassung und verzeichnet im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,2 Prozent auf 64,52 Euro. Der weltweit führende Chemiedistributor, der als unverzichtbarer Akteur in der globalen Chemiebranche gilt, konnte damit seine Position über der wichtigen Marke von 64 Euro festigen. Im Handelsverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar 64,80 Euro, was das Interesse der Anleger an dem DAX-Titel unterstreicht. Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung der Analysten, die ein mittleres Kursziel von 76,29 Euro prognostizieren - dies würde einem beachtlichen Aufwärtspotenzial von mehr als 18 Prozent entsprechen.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen von Brenntag SE zeigen eine leichte Umsatzminderung von 0,48 Prozent auf 4,07 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 Euro, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,18 Euro bedeutet. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 4,58 Euro je Aktie. In Bezug auf die Dividendenpolitik erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 2,07 Euro je Aktie, was nur geringfügig unter der Vorjahresdividende von 2,10 Euro liegt. Die nächsten wichtigen Impulse für die Aktie dürften mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12. März 2025 erfolgen.

Anzeige

Brenntag-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Brenntag-Analyse vom 25. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Brenntag-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Brenntag-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Brenntag: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...