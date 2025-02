FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordgewinn 2023 dürfte die DZ Bank im vergangenen Jahr weniger verdient haben. Vorstandschef Cornelius Riese hatte zur Vorlage der Halbjahreszahlen Ende August ein Vorsteuerergebnis in einer Spanne von 2,0 Milliarden Euro bis 2,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Bilanz für 2024 veröffentlicht die DZ Bank an diesem Dienstag (10.30 Uhr).

Im Jahr 2023 hatte das genossenschaftliche Spitzeninstitut mit fast 3,2 Milliarden Euro vor Steuern und gut 2,23 Milliarden Euro nach Steuern die bisherigen Bestmarken aus dem Jahr 2021 übertroffen. Zur DZ-Bank-Gruppe gehören unter anderem die R+V Versicherung, die Fondsgesellschaft Union Investment und die Bausparkasse Schwäbisch Hall./ben/DP/he