Die Indische Rupie schwächelt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag. - Die erneute Nachfrage nach dem US-Dollar und anhaltende Kapitalabflüsse belasten weiterhin die INR. - Das Verbrauchervertrauen des Conference Board wird später am Dienstag veröffentlicht. - Die indische Rupie (INR) gibt am Dienstag nach. Die lokale Währung steht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...