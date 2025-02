DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

THYSSENKRUPP - Der Essener Stahl- und Industriegüterkonzern Thyssenkrupp treibt die Pläne für einen Börsengang seiner Marine-Sparte voran. "Wir wollen den Börsengang noch im Kalenderjahr 2025 vollziehen. Dafür bereiten wir auch eine außerordentliche Hauptversammlung vor", sagte Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López im Podcast "Am Abgrund - Die Thyssenkrupp-Story" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. "Wir wollen Marine-Aktien ausgeben, die unsere Aktionäre direkt in ihr Depot gebucht bekommen. Klar ist, Thyssenkrupp behält die Mehrheit, also mindestens 51 Prozent." (WAZ)

VOLKSBANKEN - Nach dem Noteinsatz bei drei Volksbanken 2024 wollen die Genossenschaftsbanken die Regeln für ihre Rettungseinrichtung verschärfen. "Unsere Solidargemeinschaft darf kein Freifahrtschein für riskante Geschäfte sein", sagte die Präsidentin ihres Lobbyverbands BVR, Marija Kolak, dem Handelsblatt. Für Änderungen des bisherigen Systems gebe es eine "breite Mehrheit. Unter anderem wolle man künftig genauer hinsehen, wenn eines der Institute seine Bücher nicht durch die genossenschaftlichen Prüfungsverbände kontrollieren lässt. (Handelsblatt)

TK ELEVATOR - Der Aufzugshersteller TK Elevator bekommt einen neuen Miteigentümer. In einem milliardenschweren Deal steigt Saudi-Arabien per Kapitalerhöhung als viertgrößter von jetzt sieben Großaktionären bei der ehemaligen Thyssenkrupp-Tochter ein. Der Konzern aus Düsseldorf mit 50.000 Beschäftigten war 2020 für 17,2 Milliarden Euro zunächst an die Finanzinvestoren Advent und Cinven sowie die RAG Stiftung verkauft worden. Thyssenkrupp blieb mit 19 Prozent beteiligt. Später stiegen noch die Staatsfonds von Abu Dhabi und Singapur ein. Jetzt erwirbt der Technologiekonzern Alat aus Saudi-Arabien, der wiederum dem Staatsfonds PIF (Public Investment Fund) aus Saudi-Arabien gehört, 15 Prozent an TK Elevator. Das gaben die Unternehmen am Montag bekannt. (Börsen-Zeitung)

HKM - Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López hat die Pläne zur Schließung der Duisburger Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) bekräftigt, sollte sich kein Investor für den Stahlstandort mit rund 3.000 Beschäftigten finden. "Ein Verkauf der HKM wird von uns absolut favorisiert. Wir haben aber immer wieder klar geäußert: Wenn ein Verkauf nicht gelingt, werden wir das Werk schließen müssen", sagte López im Podcast "Am Abgrund - Die Thyssenkrupp-Story" der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die Hoffnungen auf eine Rettung der Hüttenwerke durch einen Einstieg des Hamburger Investors CE Capital hatten sich vor wenigen Tagen zerschlagen. (WAZ)

HELVETIA - Jahrzehntelang galt eine eiserne Regel: Wenn ein Schweizer Versicherer die Enge des Heimatmarktes überwinden und expandieren wollte, musste er nach Deutschland gehen. Zwar kamen auch Österreich und Italien infrage, aber der wichtigste Auslandsmarkt blieb der nördliche Nachbar. Doch jetzt schwindet die Begeisterung für den deutschen Versicherungsmarkt. Die Helvetia, immerhin seit 1862 in Deutschland aktiv, verlässt das Land und sucht einen Käufer für die Einheiten in Frankfurt. Konkurrent Baloise steht ebenfalls unter Druck großer Aktionäre, sich zurückzuziehen. Nach SZ-Informationen hat die Helvetia in den vergangenen Wochen von mehreren Bietern unverbindliche Angebote erhalten. (Süddeutsche Zeitung)

BP - BP wird sein Versprechen, die Öl- und Gasproduktion zu reduzieren, aufgeben und auf dem Investorentag mindestens eine größere Veräußerung ankündigen, wie Personen, die mit dem Plan vertraut sind, berichten. CEO Murray Auchincloss versucht, den aktivistischen Investor Elliott Management davon zu überzeugen, dass er den Energiekonzern umkrempeln kann. Auchincloss hat einen "fundamentalen Reset" angekündigt, um die Performance zu steigern, nachdem bekannt geworden war, dass der US-Hedgefonds einen Anteil von fast 5 Prozent an BP aufgebaut hat. (Financial Times)

