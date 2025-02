EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen 2024 - Ergebnisprognose übertroffen - Stärkstes Wachstum in den Bereichen Defense & öffentliche Sicherheit und Indien Erfolgreiche Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses

Umsatzprognose am oberen Ende erreicht: Konzernumsatz wächst um 22,5 % auf TEUR 144.754 (2023: TEUR 118.148)

Ergebnis oberhalb der Prognose: Bereinigtes EBITDA steigt um 45,2 % auf TEUR 22.008 (2023: TEUR 15.158), bereinigte EBITDA-Marge mit 15,2 % deutlich über Vorjahresniveau (2023: 12,8 %)

Bereinigtes EBIT signifikant um 60,4 % auf TEUR 15.556 (2023: TEUR 9.696) erhöht, bereinigte EBIT-Marge gestiegen auf 10,7 % (2023: 8,2 %)

Auftragsbestand zum Bilanzstichtag 2024 erhöht auf TEUR 104.583 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300)

Internationalisierung: Asien und Europa sind wachstumsstärkste Regionen

Prognose 2025: Zweistelliges Umsatzwachstum auf EUR 160,6 Mio. bis EUR 180,9 Mio., EBITDA bereinigt von EUR 24,7 Mio. bis EUR 28,2 Mio. und EBIT bereinigt von EUR 17,5 Mio. bis EUR 20,6 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 25. Februar 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2024 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 vor. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Im Geschäftsjahr 2024 haben wir unsere führende Position im Bereich der Brennstoffzellentechnologien weiter ausgebaut. Starkes organisches Wachstum und eine erhebliche Ausweitung der Profitabilität sind unsere Differenzierungsmerkmale im Sektor, mit gezielten strategischen Investitionen und der erfolgreichen konsequenten Internationalisierung. Zentrale Wachstumstreiber waren die Bereiche Defense und öffentliche Sicherheit mit einem deutlichen Plus von ca. 60 %, industrielle Anwendungen für Brennstoffzellen mit einem Anstieg um ca. 36 % und die Dynamik (+12,9 %) im Power Management Bereich. Die hohe Aktivität im Bereich Defense reflektiert auch die veränderte geopolitische Lage. Zudem wächst der Markt für zivile Sicherheits- und Überwachungstechnologien rasant - als technologiebasierte, verlässliche und kosteneffiziente Alternative zu physischem Wachpersonal. Mit unseren nachhaltigen und wirtschaftlich sinnvollen Brennstoffzellenlösungen haben wir uns weltweit eine führende Marktposition erarbeitet und sind in diesem dynamischen Umfeld hervorragend positioniert. Ein weiteres starkes Signal: Unsere Produktionskapazitäten haben wir massiv erweitert mit dem endgültigen Hochlauf der Produktionen in Indien sowie Rumänien als perspektivisch größten Produktionsstandort. In Swindon, UK, haben wir durch den Aufbau und das Hochfahren der Membran-Electrode-Assembly (MEA) Entwicklung und Produktion unseren technologischen Footprint in einer leistungs- und kostenentscheidenden Komponente von Brennstoffzellen fundamental erweitert. Damit streben wir auch in diesem Teil der Wertschöpfungskette einen langfristigen Wettbewerbsvorteil an, zudem konnten wir temporäre Kapazitätslimitationen auflösen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Gleichzeitig haben wir unsere Profitabilität durch die Ausweitung der Bruttomarge, optimierte Fertigungsprozesse, einen margenstarken Produktmix, allgemeine Kostendisziplin und unsere Preissetzungsfähigkeit deutlich erhöht. Unsere erfolgreiche Expansion in Asien zahlt sich deutlich aus - mit einem sehr starken Umsatzwachstum von rund 86 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders in Indien macht sich unsere Strategie bezahlt: Durch den Ausbau unserer lokalen Produktion in Gurgaon, Haryana, können wir die nationale Voraussetzung für lokale Wertschöpfung ("Make in India") und die steigende Nachfrage insbesondere nach Lösungen für den Bereich Verteidigung und öffentliche Sicherheit, wie z. B. für das indische Verteidigungsministerium, gezielt bedienen und unsere Marktposition nachhaltig stärken. Auch in den USA sehen wir klare Chancen für eine dynamische Entwicklung, da die neue Administration den Fokus auf Schlüsselindustrien wie Öl und Gas, Bergbau, Verteidigung und öffentliche Sicherheit legt, in denen wir bereits positioniert sind. Mit unserem neuen Standort in Salt Lake City können wir kurzfristig lokale Wertschöpfung (wie in Indien) aufbauen. So können wir auch möglichen protektionistischen Maßnahmen und Handelshemmnissen wie Schutzzöllen gezielt entgegenwirken. Um langfristig im US-Markt überproportional zu wachsen, schließen wir auch Akquisitionen nicht aus. Zwar gab es im Jahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Konsolidierungsphase bei einem Großkunden, jedoch bleibt Nordamerika insgesamt stabil und bietet weiterhin großes Potenzial für unser weiteres Wachstum. Dank eines sehr starken Auftragseingangs im vierten Quartal 2024 starten wir mit einem Rekordauftragsbestand von TEUR 104.583 kraftvoll in das Jahr 2025. Im laufenden Jahr treiben wir gezielt unsere digitale Transformation mit der Einführung eines globalen ERP-Systems voran. Gleichzeitig stärken wir unsere Sicherheitsarchitektur und intensivieren unsere Cyber-Security-Maßnahmen, um höchste Standards im digitalen Schutz und der Datenintegrität zu gewährleisten. Unsere Strategie gemäß unserer drei Wachstumssäulen steht: Wir werden unsere Marktdurchdringung und internationale Expansion weiter vorantreiben, in die Entwicklung neuer Brennstoffzellentechnologien und IP sowie die Ausweitung der Cloudfähigkeiten unserer Produkte investieren und unser Wachstum durch gezielte M&A-Aktivitäten ergänzen." Umsatz- und Ergebnisentwicklung Die SFC Energy AG hat im Geschäftsjahr 2024 ihren profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und die finanzielle Leistung weiter erhöht. Nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen stiegen die Umsatzerlöse um 22,5 % auf TEUR 144.754 (2023: TEUR 118.148). Damit wurde die Umsatzprognose am oberen Ende der Guidance erreicht (TEUR 142.000 bis TEUR 145.000). Der Anstieg ist insbesondere auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen und das damit einhergehende Umsatzwachstum im Segment Clean Energy zurückzuführen. Zudem konnte auch das Segment Clean Power Management ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum darstellen. Das bereinigte EBITDA stieg im Berichtsjahr 2024 signifikant um 45,2 % auf TEUR 22.008 (2023: TEUR 15.158). Die bereinigte EBITDA-Marge übertraf 2024 mit 15,2 % das Vorjahresniveau (2023: 12,8 %) deutlich. Ebenso legte das um Sondereffekte bereinigte EBIT signifikant um 60,4 % auf TEUR 15.556 zu (2023: TEUR 9.696), was zu einer spürbaren Steigerung der bereinigten EBIT-Marge auf 10,7 % (2023: 8,2 %) führte. Die Ergebnisprognose wurde somit übertroffen (bereinigte EBITDA-Prognose: TEUR 20.000 bis TEUR 21.500 und bereinigte EBIT-Prognose: TEUR 13.800 bis TEUR 15.100). Maßgebliche Treiber waren, neben der sehr starken Zunahme der Umsatzerlöse, die Expansion der Bruttomargen in Verbindung mit einer im Verhältnis zum Umsatz unterproportionalen Zunahme der bereinigten Funktionskosten. Segmententwicklung Das Segment Clean Energy erzielte aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen ein starkes Umsatzwachstum von 27,3 % auf TEUR 100.606 (2023: TEUR 79.032). Diese Entwicklung war insbesondere auf das anhaltend positive Nachfrageverhalten nach den Energielösungen des Konzerns in den Kernzielmärkten für industrielle Anwendungen wie zivile Sicherheitstechnik, Datenübertragung, Digitalisierung und Energie sowie für Defense zurückzuführen. Die Umsatzerlöse im Segment Clean Power Management stiegen um 12,9 % auf TEUR 44.148 (2023: TEUR 39.116). Das Wachstum wurde durch die anhaltend hohe Nachfrage bei Bestands- und Neukunden, sowohl in Europa als auch in Nordamerika, gestützt. Positiv wirkten sich in diesem Zusammenhang auch wiederkehrende Umsätze mit Kunden aus der analytischen Industrie mit einer guten Preisdurchsetzung sowie die Vertiefung von Kundenbeziehungen im Halbleiterausrüstungsmarkt und die erfolgreiche Einführung der Standard Power Plattform aus. Auftragseingang und Auftragsbestand Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in einem starken Auftragseingang wider. Dieser erhöhte sich im Berichtsjahr auf TEUR 167.670 (2023: TEUR 124.799). Der Auftragsbestand des Konzerns nahm stichtagsbezogen zum 31. Dezember 2024 um rund 28,6 % auf TEUR 104.583 zu (31. Dezember 2023: TEUR 81.300). Prognose 2025 Daniel Saxena, CFO der SFC Energy AG: "Nicht nur aufgrund unserer jüngsten Vertriebserfolge sind wir ausgesprochen optimistisch, was die Zukunft von SFC Energy angeht. Dank der anhaltend hohen Nachfrage nach unseren nachhaltigen und wirtschaftlichen Energielösungen in den wesentlichen Kernzielmärkten der SFC sowie der kontinuierlichen und nachhaltigen Expansion unseres Geschäftes erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 die erfolgreiche Fortsetzung unseres dynamischen und profitablen Wachstumskurses. Hierbei werden wir auch weiterhin unsere Strategie des gesunden Wachstums verfolgen, die insbesondere durch die Korrelation von nachhaltiger Rentabilität mit Umsatzwachstum geprägt ist." Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Wachstum des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr von ca. 11 % bis 25 % auf etwa EUR 160,6 Mio. bis EUR 180,9 Mio. erwartet, welches deutlich stärker vom Segment Clean Energy getrieben sein wird. Im Geschäftsjahr 2025 wird eine steigende Nachfrage in allen regionalen Märkten erwartet, wobei die stärksten Wachstumsimpulse voraussichtlich aus dem nordamerikanischen und asiatischen Raum kommen werden. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2025 eine Steigerung für das bereinigte EBITDA auf voraussichtlich EUR 24,7 Mio. bis EUR 28,2 Mio. und damit eine weitere Margenausweitung. Diese Margenausweitung ist getragen von der anhaltend guten Nachfrageentwicklung, jedoch in Abhängigkeit von der zeitlichen Umsetzung geplanter Wachstumsinvestitionen, insbesondere in den weiteren Ausbau der Standorte USA und Dänemark sowie der Implementierung des neuen ERP-Systems auf Konzernebene. Es wird dabei unterstellt, dass die höheren Kosten in einem gewissen Umfang an die Kunden weitergegeben werden können. Auf Basis der Planung der Segmente Clean Energy und Clean Power Management geht der Vorstand davon aus, dass das bereinigte EBIT für den Konzern im Jahr 2025 zwischen EUR 17,5 Mio. und EUR 20,6 Mio. liegen wird. Earnings Call Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 25. Februar 2025, um 9.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com . Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 wird die SFC Energy AG mit dem Geschäftsbericht 2024 am 27. März 2025 veröffentlichen.



Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 75.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, Dänemark, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ).



