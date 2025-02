San Francisco / Sunnyvale / Zürich - Salesforce und Google erweitern ihre strategische Partnerschaft. Dadurch haben Unternehmen eine grössere Auswahl an Modellen und Funktionen für die Entwicklung und Bereitstellung KI-basierter Agenten. Unternehmen können so flexibel massgeschneiderte KI-Lösungen entwickeln, ohne ausschliesslich an einen Anbieter gebunden zu sein. Millionen Entwickler:innen nutzen bereits die fortschrittlichen Gemini-Modelle von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...