© Foto: Uncredited - Hims & Hers

Hims & Hers hat am Montag eine bullishe Umsatzprognose für das kommende Jahr veröffentlicht, die die Erwartungen der Wall Street übertraf. Dennoch stürzte die Aktie nachbörslich um 18 Prozent ab.Grund für den Kursverlust waren Bedenken über die Zukunft der Ozempic-Alternativen, die das Unternehmen für Telemedizin und Wellness während des Mangels an GLP-1-Medikamenten verkauft hatte. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) erklärte am Freitag, dass der Mangel an beliebten GLP-1-Semaglutid-Medikamenten wie Ozempic und Wegovy "behoben" sei. Während der Knappheit hatte Hims & Hers Alternativen angeboten, deren Herstellung die FDA nun innerhalb von 60 bis 90 Tagen stoppen will. …