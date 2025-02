NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 850 Euro belassen. Ein Team um die Analystin Sara Russo passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Erwartungen an den Markt für Wafer-Produktionsanlagen an. Für 2025 gehen die Experten nun von geringfügig höheren Investitionen aus, 2026 aber von etwas niedrigeren. Bernstein gibt ASML im europäischen Branchenumfeld aus Bewertungsgründen weiterhin den Vorzug vor ASM International./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 15:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 20:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215