NZD/USD driftet in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag auf etwa 0,5735 höher. Chinas Stimulierungspläne und stärkere Einzelhandelsumsätze Neuseelands unterstützen den Kiwi. Trumps Zollandrohungen könnten den Aufwärtstrend des Paares begrenzen. Das Paar NZD/USD handelt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag im positiven Bereich um ...

