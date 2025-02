TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) will Insidern zufolge mindestens 77 Jets der Hersteller Airbus, Boeing und Embraer kaufen. Dabei handle es sich um eine seltene gleichzeitige Bestellung bei den drei Flugzeugbauern, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Auf der Einkaufsliste für den US-Konzern Boeing stehen bei ANA demnach mindestens 18 Großraumjets vom Typ 787-9 "Dreamliner" und 12 Mittelstreckenjets vom Typ Boeing 737-8 Max. Hinzu kämen 27 Maschinen des europäischen Herstellers Airbus vom Typ A321neo, darunter drei in der neuen Langstreckenversion A321XLR, sowie 20 Regionaljets vom Typ E190-E2 des brasilianischen Anbieters Embraer.

Die genaue Zusammensetzung der Bestellungen kann sich laut Bloomberg noch ändern. So könnten Kaufoptionen für weitere Maschinen hinzukommen. Die Fluggesellschaft werde ihre Pläne möglicherweise schon diesen Dienstag veröffentlichen./stw/nas