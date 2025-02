Die Aktie von Gerresheimer zog jüngst nach Übernahmespekulationen kräftig an. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie ist offensichtlich in das Visier von Aufkäufern geraten. Private-Equity-Fonds haben ihre Fühler bereits ausgestreckt und dem Vorstand ein unverbindliches Angebot unterbreitet. Das Management bestätigte das Interesse und führe momentan Gespräche, die sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium befinden würden, hieß es. Ob es zu einem Übernahmeangebot ...

