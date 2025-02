Frankfurt (ots) -Für ein Wochenende in die Metropolen dieser Welt oder in das beste Restaurant der Stadt? Um an Informationen zu gelangen, wird unter Jugendlichen heute nur noch selten gegoogelt."Wenn ich in Paris bin und Restaurants suche, gebe ich 'Paris Restaurant' auf TikTok ein und dann sehe ich halt direkt Videos, wie sieht es da aus, was gab es da zu essen." Ein Satz, der zeigt, wie stark sich die Suche nach Informationen in der jungen Generation verändert hat. Während ältere Semester noch auf Google und Bewertungsportale setzen, verlässt sich die Gen Z auf Kurzvideos mit echten Bildern, echten Stimmen und echten Emotionen. TikTok ist längst mehr als eine Unterhaltungsplattform. Laut der aktuellen IKW-Jugendstudie TikTok ungeschminkt (https://www.ikw.org/fileadmin/IKW_Dateien/Schoenheitspflege-Bilder/Services/Studien/24_1119_IKW_TikTok_ungeschminkt_FINAL.pdf)* nutzen 43 % der 16- bis 24-Jährigen TikTok gezielt als Suchmaschine, Realitätscheck und somit als Orientierungshilfe im Alltag.Ob Produktempfehlungen, Reisetipps oder gesellschaftliche Themen - für viele Jugendliche ist TikTok die erste Anlaufstelle, um Inhalte auf ihre Echtheit und Glaubwürdigkeit zu prüfen. 34 % der Jugendlichen glauben, auf TikTok schneller als anderswo prüfen zu können, was wahr ist, wobei die jungen Männer TikTok mit 42 % noch mehr vertrauen als die jungen Frauen mit 24 %. Der Grund für dieses Vertrauen? Direkte, ungefilterte Erfahrungsberichte statt gesponserter Hochglanzinhalte.Das zeigt sich beispielsweise auch bei der Suche nach Produktempfehlungen im Bereich Kosmetik. Gibt es ein Produkt, das die Jugendlichen auf Instagram gesehen haben, so machen sie erst einmal den TikTok-Check. Auf TikTok erwarten sie unabhängige Reviews, ehrliche Vorher-Nachher-Bilder und Kommentare, die mögliche Nachteile sofort entlarven. Instagram mag Inspiration liefern, aber die letzte Instanz für die Kaufentscheidung ist immer häufiger TikTok. 49 % der weiblichen Gen Z vertrauen auf TikTok, um Produktbewertungen im Kosmetikbereich zu checken. Bei den jungen Männern sind es 40 %.TikTok scheint das Rezept gefunden zu haben, das Vertrauen schafft, indem es visuelle Beweise statt anonymer Textrezensionen bietet. Echte Erlebnisse ersetzen geschönte Werbeversprechen und es gibt schnelle Reaktionen dank interaktiver Kommentare. Dieser Mix aus Direktheit, Schnelligkeit und Visualität macht TikTok für Jugendliche zur idealen Plattform für den Realitätscheck. Hashtags wie HonestReview boomen, weil Nutzer und Nutzerinnen hier ungefilterte Meinungen erwarten. Sie tauchen sie ein in ein Universum aus Stimmen und Erfahrungsberichten. Was auf Instagram nach Fake aussieht, muss auf TikTok den Realitätscheck bestehen.Doch hinter dieser neuen Art der Informationssuche steckt mehr als nur Bequemlichkeit. Die aktuelle IKW-Jugendstudie "Jugend ungeschminkt (https://www.ikw.org/fileadmin/IKW_Dateien/Schoenheitspflege-Bilder/Services/Studien/IKW_Studie_Jugend_ungeschminkt_2024_Storyline_final.pdf)" zeigt wie auch schon die vorangegangenen Jugendstudien: Junge Menschen verspüren ein tiefgehendes Gefühl von Kontrollverlust - sei es in ihrem sozialen Umfeld, auf gesellschaftlicher Ebene oder bei der Einschätzung von Informationen. TikTok dient ihnen dabei als Werkzeug, um sich Sicherheit zu verschaffen. Die Möglichkeit, Inhalte durch visuelle Beweise und echte Erfahrungsberichte selbst zu prüfen, gibt ihnen das Gefühl, Kontrolle über ihr Leben zu haben. Denn mit 65 % wünscht sich ein Großteil der Jugendlichen vor allem eins: Sicherheit in ihrem Leben.Ob TikTok ihnen hier nicht nur zu einer "Schein-Sicherheit" verhilft? Viele Jugendliche vermuten das, aber lösen können sie sich von der Plattform auch nicht.Lesen Sie mehr zu den vorangegangenen Jugendstudien unter Jugend ungeschminkt (https://www.ikw.org/schoenheitspflege/services/studien/jugend-ungeschminkt) (2016), Selfies ungeschminkt (https://www.ikw.org/schoenheitspflege/services/studien/selfies-ungeschminkt) (2018) und Insta ungeschminkt (https://www.ikw.org/schoenheitspflege/services/studien/insta-ungeschminkt-der-traum-von-unverwundbarkeit) (2019).*durchgeführt von Rheingold SalonPressekontakt:Karen KumposchtPublic Relations/Public Affairs ManagerinIndustrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am MainT +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / kkumposcht@ikw.org /www.ikw.org / www.twitter.com/ikw_org /www.linkedin.com/company/ikwOriginal-Content von: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51480/5978169