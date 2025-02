Als "The Blitz" werden im englischen Sprachgebrauch die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf Großbritannien 1940/41 bezeichnet. Darüber hinaus hat das damalige deutsche Wort "Blitz" im Zuge der Rezeption des Begriffs "Blitzkrieg" bis heute breiten Eingang in die englischsprachige Terminologie gefunden. Inzwischen gibt es den "Solarblitz" als Bezeichnung für einen "blitzartigen" Ausbau der Photovoltaik in Pakistan. […]Als "The Blitz" werden im englischen Sprachgebrauch die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf Großbritannien 1940/41 bezeichnet. Darüber hinaus hat das damalige deutsche Wort "Blitz" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...