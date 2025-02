HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus nach dem überraschend angekündigten Weggang von Finanzchef Stefan Bauerreis auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Jahresziele seien damit nicht in Gefahr, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein neuer Finanzchef könnte die Wahrnehmung des Autozulieferers am Kapitalmarkt verbessern, glaubt sie zudem. Die Ziele des Programms "Star 2030" hält sie unterdessen für ambitioniert./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000STAB1L8