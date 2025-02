Die Aktie von Amazon (US0231351067) verlor am Montag -1,79 % auf 212,71 USD und setzt damit die seit Anfang Februar laufende Korrektur fort. Nun rückt eine entscheidende Unterstützung in den Fokus. Technische Analyse: Schwächephase setzt sich fort Gleitende Durchschnitte: Die Aktie notiert unter der 20-Tage-Linie (227,26 USD) und der 50-Tage-Linie (227,87 USD), was das negative Momentum verstärkt. ...

