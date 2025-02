DJ DHL: Post und Verdi planen 4. Verhandlungsrunde am 3./4. März

DOW JONES--Die DHL-Tochter Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi wollen sich am 3. und 4. März zu einer vierten Verhandlungsrunde im laufenden Tarifstreit treffen. Dies teilte ein DHL-Sprecher mit.

In der dritten Verhandlungsrunde vom 12. bis 14. Februar, in der die Post erstmals ein Angebot vorgelegt hat, war noch keine Einigung zustandegekommen. Verdi lehnte das Angebot als "völlig unzureichend" ab und teilte mit, Verdi rechne in einer weiteren Verhandlungsrunde mit einem "deutlich verbesserten Angebot".

Das Angebot der Post sah für alle Tarifbeschäftigten eine Lohnsteigerung von 3,8 Prozent für die nächsten beiden Jahre vor: 1,8 Prozent zum 01.07.2025 und weitere 2,0 Prozent zum 01.10.2026. Der Tarifvertrag sollte eine Laufzeit von 27 Monaten haben. Außerdem sollten all diejenigen Beschäftigen einen zusätzlichen Urlaubstag erhalten, die noch keine 30 Urlaubstage haben. Davon würden der Deutschen Post zufolge etwa zwei Drittel der Belegschaft profitieren.

Verdi kritisierte, das Angebot "würde bei Annahme deutliche Reallohn-Einbußen für die Beschäftigten bedeuten". Außerdem würden nur einige Beschäftigte einen Urlaubstag mehr erhalten.

Verdi fordert eine Tarifsteigerung von 7 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Außerdem will die Gewerkschaft drei Urlaubstage mehr für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden sowie einen zusätzlichen Urlaubstag für Verdi-Mitglieder durchsetzen. Zudem soll für die rund 19.000 Beamtinnen und Beamten des Unternehmens die sogenannte Postzulage fortgeschrieben werden.

Die Gewerkschaft will nach früheren Angaben zu weiteren Warnstreiks aufrufen, dies aber erst nach der Bundestagswahl am 23. Februar tun, "um einen reibungslosen Ablauf der Briefwahlen zu ermöglichen". Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen hatten beschäftigte Gewerkschaftsmitglieder in den beiden Wochen Ende Januar und Anfang Februar an jeweils drei Tagen in bundesweiten, schichtweisen Warnstreiks in unterschiedlichen Bereichen von Post & Paket Deutschland die Arbeit niedergelegt.

