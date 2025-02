Die BYD-Aktie kletterte am vergangenen Freitag auf ein neues Allzeithoch und am Dienstagmorgen pirscht sich das Papier des chinesischen Auto- und Batteriekonzerns an seinen historischen Höchststand heran. Wie viel ist bei der BYD-Aktie noch drin? Ein mega-optimistische Bank Wenn es nach Ansicht der Experten der US-Großbank JPMorgan geht, dann steckt noch jede Menge Musik in der BYD-Aktie. Sie erhöhten das Kursziel auf 74 €, was einem satten Upside ...

