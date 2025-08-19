© Foto: UnsplashXiaomi hat mit starken Quartalszahlen überrascht: Der Umsatz sprang dank des neuen Elektro-SUV YU7 nach oben. Doch das Smartphone-Geschäft schwächelt weiter.Xiaomi hat im zweiten Quartal einen kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um 30,5 Prozent auf 116 Milliarden Yuan (16,2 Milliarden US-Dollar) und lag damit leicht über den Analystenschätzungen von 115 Milliarden Yuan. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um 75,4 Prozent auf 10,8 Milliarden Yuan (1,54 Milliarden US-Dollar), während Bloomberg von einem annähernd verdoppelten Gewinn von 11,9 Milliarden Yuan berichtete. Die Bruttomarge lag bei 11,5 Prozent. Treiber des Wachstums …Den vollständigen Artikel lesen ...
