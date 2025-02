FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 400 (545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 650 (895) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1280 (1250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ZEGONA PRICE TARGET TO 800 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 340 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS MORTGAGE ADVICE BUREAU WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1150 PENCE - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1550 (1600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 610 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 425 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES XPS PENSIONS TARGET TO 485 (435) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B&M TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 310 (430) PENCE - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 305 (350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 975 (1220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 395 (345) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 85 (76) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 520 (460) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS ORANGE TO 'ANALYST FOCUS LIST' - REPLACING BT GROUP - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 62 (55) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES B&M TO 'EQUAL-WEIGHT' - UBS RAISES PETERSHILL PARTNERS PRICE TARGET TO 280 (255) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob