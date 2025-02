Am 5. März verkündet die Deutsche Börse, ob es Änderungen an ihren Indizes gibt. Manch ein Beobachter hofft, dass Renk dann in den MDAX aufgenommen wird. Dies würde der Aktie neue Impulse geben. Aktuell sind aber auch die Entwicklungen nach der Bundestagswahl für Renk von Bedeutung. Die Ausgaben für die Verteidigung dürften nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...