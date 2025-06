Anzeige / Werbung

RENK Aktie 2025: Noch kaufen oder schon überbewertet? MDAX-Aufstieg & Rüstungsboom im Fokus.

Die Geschichte der RENK Group AG begann 1873 in einer kleinen Augsburger Werkstatt und entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem global führenden Spezialisten für Hochleistungsantriebe - mit besonderer Expertise im militärischen Bereich. Durch technische Meilensteine wie hydrostatische Lenkungen und Automatikgetriebe für Kettenfahrzeuge wurde RENK zum strategisch wichtigen Zulieferer der Verteidigungsindustrie. Spätestens seit den 1970er-Jahren baute das Unternehmen seine internationale Präsenz gezielt aus, unter anderem durch Übernahmen in der Schweiz, Großbritannien und den USA.

Einen modernen Wendepunkt markierte der Einstieg des Finanzinvestors Triton im Jahr 2020, gefolgt vom erfolgreichen Börsengang im Februar 2024. Seitdem ist RENK erst in den SDAX und inzwischen sogar in den MDAX aufgestiegen - unterstützt durch volle Auftragsbücher, starkes Umsatzwachstum und eine politische Großwetterlage, die Rüstungstitel wieder in den Fokus rückt. Heute steht das Unternehmen mit rund 4.000 Mitarbeitenden für technologische Innovationskraft - sowohl im militärischen als auch zunehmend im zivilen Bereich. Wie sich die Aktie aktuell schlägt und welche Impulse die neuesten Quartalszahlen geben, beleuchten wir im zweiten Teil des Videos.

