NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever nach der Ankündigung eines Führungswechsels bei dem Konsumgüterkonzern auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die überraschende Ablösung von Konzernchef Hein Schumacher durch Finanzchef Fernando Fernandez könnte für Unsicherheit sorgen, schrieb Analyst David Hayes am Dienstag in einer ersten Reaktion./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 03:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 03:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78